افتتاح مشروعات خدمية فى احتفالات العيد القومى لجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فى تصريحات صحفية أن مدينة الطور عاصمة المحافظة تشهد طفرة فى كل الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية.

جاء ذلك خلال افتتاح بيت شباب الأزهر بالمنطقة الأزهرية بحضور اللواء محمد شمس نائب عن الفريق أسامة عسكر والشيخ على خليل وكيل قطاع الأزهر للتعليم الثانوى بالقاهرة، ومضر عبد السميع وكيل منطقة الأزهرية بجنوب سيناء واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة.

من جانبه افتتاح اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء نافورة بميدان حى السلام، بطور سيناء تم إنشاؤها على نفقة قوات الأمن وبأيديهم هدية لأهالى مدينة الطور، وقدم الشكر إلى أهالى جنوب سيناء والمحافظ بمناسبة العيد القومى، وتفقد المحافظ بيت شباب الأزهر الشريف بالمنطقة الأزهرية بتكلفة 7 ملايين جنيه.

وأوضح مضر عبد السميع وكيل المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء أن المبنى يتكون من ثلاث أدوار الأول يضم مطعما مجهزا على أعلى مستوى ويستوعب 100 فرد فى الوجبة وقاعة تدريب تسع 50 فردا مجهزة بشاشات عرض ومكاتب إدارية والدور الثانى والثالث هو عبارة عن غرف للمبيت تسع 170 فردا ويوجد مكتبة وتربيزة بينج بونج، ويهدف إنشاء المركز إلى عرض ندوات ودورات تدريبية للمدرسين والطلاب على مستوى الأزهر من كل المحافظات بالإضافة لخدمة المحافظة فى عرض لقاءات ودورات تثقيفية وندوات، وتم افتتاح مركز اقرأ للقران الكريم بحى الزهور، والتوسعات بمدرسة الزهور الإعدادية.

كما شهد المحافظ العروض الرياضية لمديرية الشباب والرياضة بمشاركة فريق المصارعة والكاراتيه وألعاب القوى ويليه عرض فريق مركز شباب أبو زنيمة ويليه عروض لقطاعات قوات الأمن وعرض عسكرى لقوات الأمن بالاشتراك مع المدرسة الثانوية العسكرية ومدرسه التمريض والفرق الرياضية المختلفة وافتتاح مشروعات خدمية بتكلفة تتعدى 200 مليون جنيه عبارة عن تسليم 30 بيتا بدويا بقرية الجبيل، وأنه سيتم تكريم 11 أمًا مثالية من الجمعية العمومية لنساء مصر، وتكريم المحافظة 22 من الأمهات المثاليات ورب الأسرة والابن البار واختتام اليوم بمشاهدة عرض لفرقة الفنون الشعبية والموسيقى العربية.

- محافظ جنوب سيناء يفتتح عددا من المشروعات التنموية والخدمية.. اليوم

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