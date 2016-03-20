بروتوكول لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطبط العمراني في أسوان

قام اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الأحد، بتوقيع مذكرة تفاهم مع رودي رونكو رئيس مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وذلك بمقر معهد التخطيط القومى بالقاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني لأول مرة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، والذي يعتبر من المشروعات المكملة لمركز التطوير التكنولوجي لتحقيق تكامل الخدمات المؤدية للمواطن الأسواني والذي سيحصل على الخدمة بشكل مباشر.

وشهد مراسم التوقيع كل من سلوى طباله مسئول أول برامج الحكومة والديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية والمهندس هشام سالم مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية واللواء محمد عزي مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم أكد اللواء مجدي حجازي على أن تنفيذ هذا المشروع الخدمي الهام والحيوي يأتي من منطلق الحرص على تطوير برامج الخدمات الحكومية بتبنيها لإنشاء هذا المركز المعلوماتي لشبكات المرافق والتخطيط العمراني في مدن وقرى أسوان، وهو الذي سيكون له مردود إيجابي من خلال مساهمة جهود الأجهزة التنفيذية في سرعة التعرف على أى مشاكل خاصة بالمرافق الأساسية، ولا سيما المرتبطة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التعامل معها أولًا بأول.

ومن جانبها أشارت سلوى طباله بأن المركز يهدف إلى المحافظة على البنية الأساسية من الطرق والمرافق المخلفة، بجانب خطوط الكهرباء والتليفونات وشبكات المياه والصرف الصحي والغاز وأنابيب البترول وتأمين إستمرار عملها وترشيد تكلفه صيانتها وإصلاحها وتطويرها، كما سيقدم المركز خدماته لكل من المواطنين والهيئات والشركات كلًا حسب حاجته.

كذلك سيقوم بمعاونة إدارة حماية أملاك الدولة بالحفاظ على أراضي الدولة ومعاونة الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى للقيام بالرفع المساحى للأراضي المطلوب البناء عليها للتأكد من تواجدها داخل الأحوزة العمرانية من عدمه ، كما سيقوم بمعاونة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة في تحديث المخطط التفصيلي للمدن وإنتاج خرائط تفصيلية وخرائط مرافق ، مؤكدة على أنه من المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المركز خلال 6 أشهر.