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محافظ الوادى الجديد يستعرض مقومات والتنمية والإستثمار بالوادى الجديد

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محافظ الوادى الجديد يستعرض مقومات والتنمية والإستثمار بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد يستعرض مقومات والتنمية والإستثمار بالوادى الجديد

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ ااوادى الجديد مؤتمرا مع وفد برلمانى من مجلس النواب المصرى الذى يزور الوادى لمدة خمسةايام وااستعرض محافظ الوادى الجديد برنامج الزيارة والتىتستغرق أربعة أيام على أن تنتهي في 24 من مارس.

وقال إن الوفد سيزور مركزي الخارجة وباريس، وأما اليوم الثاني فسيتم زيارة منطقة فوسفات أبوطرطور ومصنع الأسمنت على أن يتم عقد مؤتمر بمركز بلاط، وسيشهد اليوم الثالث زيارة لبعض مناطق الداخلة، وتنظيم مؤتمر بمركز الداخلة، وتنتهي الرحلة بزيارة لمدينة الفرافرة.

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار اللجنة التي تم تشكيلها لتجوب المحافظات الحدودية، لبحث مشكلاتها، ووضع الحلول المناسبة لها في إطار الخطة التنموية التي تستهدف هذه المحافظات.

وأضاف أن الوفد الذي سيزور هذه المحافظات الحدودية لبحث بعض التوصيات وتقديمها لرئيس مجلس النواب، والذي بدوره سيقوم برفعها لرئيس مجلس الوزراء، واصفا تلك التوصيات بأنها ملزمة للحكومة واستعرض محافظ الوادى الجديد مقومات التنمية بالوادى الجديدية والصناعية والتعدينية والزراعية والسياحية فى مركز المحافظة الخمسة وكيف ستسهم محافظة الوادى الجديد فى خلق فرص العمل من خلال انشاء مصنع للاسمدو الفوسفاتية لتوفير فرص عمل الشباب مطالبا محافظ الوادى الجديد مطال المحافظة فى رصف الطرق وانهاء فتح طريق تنيدة منفلوط واعادة رصف مداخل الطرق بالقرى بالوادى الجديد.

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