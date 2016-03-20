الهيئة الهندسية: نسعي لبناء عاصمة إدارية تفوق في مستواها عواصم العالم

أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة ان مصر تسعي لانشاء عاصمة ادارية جديدة تفوق في مستواها ما تم بناؤه من عواصم في العالم.

واشار خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الاسكان عقب اجتماعهما بقصر الاتحادية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الي ان لجنة من وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بزيارة للصين وكازخستان للوقوف علي ما يقوموا به من اعمال في هذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا والبناء عليها.

واوضح ان الهيئة بدأت في انشاء ٢١٠ كم طولي طرق بعرض ١٢٠ مترا حيث يشمل الطريق ٦ حارات ، ٣ في كل اتجاه وجزيرة خضراء وطريق خدمات من ٣ حارات بالاضافة الي حارة للدراجات، وهي طرق لم تنفذ من قبل في مصر بل والمنطقة.

واضاف اللواء كامل الوزير ان الهيئة تنفذ حاليا ايضا كوبريين في تقاطع الشيخ محمد بن زايد الاقليمي والطريق الدائري الاقليمي بين القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية.

وقال انه اعتبارا من اول ابريل المقبل نخطط علي الارض المناطق السكنية في العاصمة الجديدة والتي ستكون اول ما نبدأ به لتوفير المسكن الملائم، بعد الطرق والمراف، حيث سيتم البدء في بناء ما بين ٢٠ الي ٢٥ الف وحدة سكنية قبل بناء الوزرات والمصالح.

واكد اللواء كامل الوزير ان الهيئة تتعاون مع وزارة الاسكان لتنفيذ المشروعات الكبري لصالح المواطنين والشعب. ولفت الي ان الرئيس السيسي وجه بان يكون الاسكان الاجتماعي بسعر التكلفة وباستخدام احسن انواع الخامات المصرية.

ودعا رئيس الهيئة الهندسية اصحاب الشركات والمصانع الي الاستعداد بمنتجاتهم ومعداتهم وكوادرهم للاسهام في المشروعات القومية الكبري لكي لا نحتاج الي شركات اجنبية لتنفيذ المشروعات في الاوقات المحددة. كما دعاهم الي الكسب المعقول لتحقيق صالح المواطنين.

ودعا كامل الوزير العمال والفنين والمهندسين الي ان يؤهلوا انفسهم ليكون جاهزين للعمل في هذه المشروعات لاننا نحتاج لكل عامل وفني ومهندس ، ضاربا مثال بان مدينة الاسماعيلية الجديدة وحدها تحتاج الي الفين بناء ومبيض وان بها ٢٠ الف وحدة اسكان اجتماعي الي جانب الاسكان المتميز.

كما طلب كامل الوزير من سكان العشوائيات ترك مناطقهم علي ان تعطيهم المحافظة قيمة ايجارية او شقق مؤقتة بديلة حتي تتمكن الدولة من تطوير العشوائيات وبناء مجتمعات جديدة تليق بالمواطن المصري . واعلن انه سيتم في ٢٥ ابريل المقبل افتتاح مجموعة كبيرة من الاسكان الاجتماعي في منطقة الاسمرات ١ والاسمرات ٢، حيث سيتم هناك تسليم ١١ الف وحدة من اجمالي ١٦ الفا في ٢٥ ابريل.

ودعا رئيس الهيئة الهندسية الاعلام الي تشجيع سكان العشوائيات الي مغادرتها لاتاحة الفرصة لتطويرها ليحصول علي شقق جديدة تليق بهم، مؤكدا اهتمام الدولة والرئيس السيسي بوضع حد للعشوائيات، وانه لن تكون هناك اي شبهة فساد في توزيع الشقق علي مستحقيها.

أ ش أ