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كرة يد - أيمن صلاح يكشف لـ في الجول: خدعنا الأهلي بالأحمر ' المصاب ' .. وهذا ما قلته للاعبين

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كرة يد - أيمن صلاح يكشف لـ في الجول: خدعنا الأهلي بالأحمر ' المصاب ' .. وهذا ما قلته للاعبين كرة يد - أيمن صلاح يكشف لـ في الجول: خدعنا الأهلي بالأحمر ' المصاب ' .. وهذا ما قلته للاعبين

كشف أيمن صلاح المدير الفني للزمالك عن خدعة فنية قام بها خلال مباراة الأهلي التي انتهت بفوز فريقه 23-19 في دوري المحترفين لكرة اليد.

وتألق أحمد الأحمر نجم الزمالك في المباراة وكان أحد أسباب فوز فريقه بعدد من الأهداف الحاسمة.

لكن أيمن صلاح قال لـFilGoal.com عقب المباراة:"أحمد الأحمر تعرض لإصابة في الكاحل مع بداية المباراة لكنه حافظ على هدوئه ونجح في استكمال اللقاء".

وأضاف "ومع لعب الأهلي عليه رجل لرجل طلبت منه عدم الاشتراك في الهجمات حتى لا تتفاقم الإصابة وحتى لا يشعر المنافس أنه مصابا ونستغل فتح دفاعاته".

وسجل ممدوح هاشم لاعب الدائرة هدفين متتاليين للزمالك وقتما كان الأهلي يراقب الأحمر رجل لرجل.

وتابع "اللاعبون دخلوا المباراة وهم يعلمون أنها ستحسم بنسبة كبيرة لقب الدوري للزمالك، وهذا سبب توتر وتفوق الأهلي في الشوط الأول بفارق هدفين".

"وبين الشوطين أخبرت اللاعبين بأن المباراة مازالت في الملعب، ولو نجحنا في التعادل أول 10 دقائق سنفوز بالمباراة ومع مرور الوقت استعدنا الأداء الثابت الخاص بنا ونجحنا في الفوز".

وعن مواجهة السوبر أكد أيمن صلاح "نركز في المباراتين المقبلتين يوم الجمعة والسبت أمام هليوبوليس ثم الجيش والفوز بهما يجعلان اللقب بنسبة 95% في الزمالك".

وأتم "السوبر تم تأجيله إلى بداية مايو وسنبدأ في إراحة بعض اللاعبين بعد حسم الدوري رسميا".

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