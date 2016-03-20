غرق 9 مهاجرين وإنقاذ 600 آخرين قبالة سواحل ليبيا

>لقى 9 مهاجرين حتفهم إثرغرق قاربهم فى البحر خلال محاولتهم الإبحار نحو أوروبا بطريقة غير شرعية، فيما أنقذ خفر السواحل الليبى نحو 600 مهاجر أخرين كانوا على متن أربعة قوارب.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبى مالك مرسيط، حسبما نقلت قناة الغد العربي الإخبارية اليوم الأحد، "إن المهاجرين التسعة الذين لقوا حتفهم فى البحر كانوا على متن قوارب متهالكة أمام مدينة الزاوية، التى تبعد نحو 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مضيفا أن خفر السواحل الليبى قام بإنتشال جثثهم وإعادتها إلى البر لعرضها على الطبيب الشرعي".

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات البحرية الليبية التابعة للحكومة فى طرابلس، العقيد أيوب قاسم، "عملنا طوال -يوم أمس- على إنقاذ مئات المهاجرين الذين كانوا على متن أربعة قوارب"، مؤكدا إنقاذ 586 شخصا بينهم 60 امراة و11 طفلا يحمل معظمهم جنسيات أفريقية وآسيوية بينها" السودان وبنجلادش"، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لنقلهم إلى مراكز الإيواء.

وتعتبر ليبيا التى تفتقد للرقابة الفعالة على حدودها البحرية والبرية بفعل النزاع المسلح على الحكم فيها، المنطلق الرئيسى لآلاف المهاجرين الحالمين ببلوغ أوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من السواحل الليبية.