أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الصومال يدعو لتقديم مساعدات دولية عاجلة جراء موجة الجفاف فى بلاده

Google+ Print
رئيس الصومال يدعو لتقديم مساعدات دولية عاجلة جراء موجة الجفاف فى بلاده رئيس الصومال يدعو لتقديم مساعدات دولية عاجلة جراء موجة الجفاف فى بلاده

>دعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لبلاده جراء موجة الجفاف التى تضرب البلد الواقعة فى القرن الأفريقى.

وطالب الرئيس - حسبما نقل راديو (شابيلي) الصومالى اليوم الأحد - المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من موجة الجفاف وندرة المياه فى الصومال.

وأضاف شيخ محمود :"الوضع فى الصومال حرج الآن، وبدون رد سريع من المجتمع الدولى ومنظمات الإغاثة قد يتطور الأمر إلى أزمة إنسانية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن مناطق واسعة من وسط وشمال شرق وشمال غرب الصومال، تعانى من موجة قحط وجفاف بالغة الخطورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365