رئيس الصومال يدعو لتقديم مساعدات دولية عاجلة جراء موجة الجفاف فى بلاده

>دعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لبلاده جراء موجة الجفاف التى تضرب البلد الواقعة فى القرن الأفريقى.

وطالب الرئيس - حسبما نقل راديو (شابيلي) الصومالى اليوم الأحد - المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من موجة الجفاف وندرة المياه فى الصومال.

وأضاف شيخ محمود :"الوضع فى الصومال حرج الآن، وبدون رد سريع من المجتمع الدولى ومنظمات الإغاثة قد يتطور الأمر إلى أزمة إنسانية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن مناطق واسعة من وسط وشمال شرق وشمال غرب الصومال، تعانى من موجة قحط وجفاف بالغة الخطورة.