قائد عسكر ى ليبى: سلاح الجو قصف جرافة نقل عتاد عسكرية غرب مدينة بنغازى

>كشف آمر غرفة عمليات القوات الجوية الليبية ،عقيد ركن محمد منفور اليوم الأحد ،إنه تم قصف جرافة غرب بنغازى كانت تنقل عتادا عسكريا.

وأضاف منفور، فى تصريح ،صحفى اليوم، أنه تم استهداف الجرافة وإغراقها غرب مدينة بنغازى بمسافة 150 كم والقصف كان من الجو وليس من بارجات أو قطع بحرية كما يدعى البعض.

وقال آمر غرفة العمليات “لدينا متابعات استخباراتية دقيقة للجرافات القادمة من الغرب باتجاه بنغازى ،مؤكدا أن لديهم معلومات حول الأشخاص المشرفين عليها، منهم من هم من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الجرافة كانت محملة بعدد 10 دبابات و 20 عربة مسلحة وعدد 3 حاويات ذخيرة وكان معها 3 قطع بحرية يطلق عليها سفن مواكبة منها اثنان قطع مسلحة للحراسة والحماية والقطعة الثالثة أكبر حجماً لنقل الأفراد.

و لفت منفور أن القطعة البحرية التى كانت تقل الإفراد رجعت إلى بنغازى لإنزال الأفراد وقد تم استهدافها بالطيران العمودى وغرقت بما فيها، وهربت القطعتان البحريتان الخاصة بالحماية والحراسة ولم يتم العثور عليهما.