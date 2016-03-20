تجديد حبس اثنين من المتهمين بالانضمام لحركة "25 يناير" 15 يومًا

جددت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام المستشار تامر الفرجانى، حبس كل من سيد فتح الله ومصطفى الفقير، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها معهما، حول اتهامهما وآخرين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها مسمى حركة شباب 25 يناير،

وتضم القضية المقيدة برقم 796 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، عددًا من المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها، فى مقدمتهم محمود السقا وشريف دياب، مؤسس حركة البداية، ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله، وغادة نجيب، وآخرين صدر قرار بضبطهم وإحضارهم من قبل النيابة العامة.

ويواجه المتهمون عدة جرائم متعلقة بإدارة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مؤسس حركة البداية شريف دياب، أثناء تواجده بمحل عمله بمدينة الحرفيين التابعة لمحافظة القاهرة، بينما ألقت القبض على الناشط محمد فياض أثناء تواجده بوسط القاهرة، تنفيذًا لقرارات ضبط وإحضار صادرة ضدهما بجانب المتهمين الآخرين.

يشار إلى أن النيابة أمرت الجلسة الماضية بحبس كل من محمود السقا وشريف دياب، مؤسس حركة البداية، ومحمد فياض، وخالد أحمد طاهر، وسيد فتح الله 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأصدرت قرارات بضبط وإحضار آخرين.

- وصول 6 متهمين بالانضمام لحركة 25 يناير إلى نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهم

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