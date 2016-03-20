أرقام في الجول – رمضان صبحي صنع كل شيء أمام ريكرياتيفو

قدم رمضان صبحي واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي ضد ريكرياتيفو الأنجولي بإياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها المارد الأحمر بنتيجة 2-0، فسجل هدف التقدم.

وخلال اللقاء كان من أنشط لاعبي الأهلي ومعظم تحركاته كانت على الجبهة اليسرى ثم انتقل للعمق والجانب الأيمن في بعض الفترات.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي ما قدمه رمضان ضد ريكرياتيفو.

مرر رمضان الكرة 50 مرة بنسبة 9.7% من مجموع تمريرات فريقه، فنجح في 34 تمريرة صحيحة، منها 33 قصيرة، وفشل في التمريرة الوحيدة الطولية التي نفذها، وقام بعرضية وحيدة متقنة من أصل 4.

قام رمضان بـ6 مراوغات ناجحة من أصل 7 قام بهم، وفاز بالكرة 11 مرة وخسرها 3 مرات، وقدم رمضان دورا دفاعيا لا بأس به، إذ أنه فاز بالكرة في الثلث الخاص بالأهلي 8 مرات.

شكل رمضان محطة هامة لتسلم وتسليم الكرة على الجبهة اليسرى للمارد الحمر، فتسلم الكرة بنجاح 17 مرة بثلث منتصف الملعب جهة اليسار، و11 مرة بثلث ملعب ريكرياتيفو جهة اليسار و3 مرات قرب منطقة جزاء الخصم، ففي المجمل تسلم جهة اليسار نسبة 77.78% من الكرات الـ45 التي وصلته من زملائه. فشل فقط في تسلم كرة وحيدة.

10 من تمريرات رمضان المكتملة كانت للأمام بنسبة 31% من مجموع تمريراته، و8 كانت للخلف بنسبة 25%، فيما كان طرفا الملعب هما الأنشط في التمرير بـ14 تمريرة مكتملة بنسبة 44%.

تحرك رمضان في أكثر من جهة في الملعب وإن كانت معظم تحركاته ناحية اليسار إلا أنه عاد لتأدية دوره الدفاعي بنجاح وكذا انتقل للجانب الأيمن في بعض فترات اللقاء.

رمضان أدى دوره الدفاعي على أكمل وجه وجاء بعد كلا من أحمد فتحي وأحمد حجازي وحسام غالي ومحمد هاني وصبري رحيل في الفوز بالكرة.