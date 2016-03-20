قطار الزمالك يحسم دربي اليد بالفوز على الأهلي

واصل الزمالك سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري كرة اليد وأوصلها للرقم 19 بالفوز 23-19 على الأهلي في الدربي.

وحسم الزمالك المباراة بالرغم من غياب نجمه حسن يسري.

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدما 9-7.

ووصل الفارق لثلاث أهداف للأهلي مع الشوط الثاني، إلا أن تألق كريم هنداوي في حراسة مرمى الزمالك، وأحمد الأحمر، منح فريق المدرب أيمن صلاح الفوز في النهاية.

وحافظ الزمالك على فارق هدفين معظم فترات الشوط الثاني، قبل أن يوسع الفارق لـ4 أهداف في نهاية المباراة على حساب فريق المدرب طارق محروس.

ورفع الزمالك رصيده لـ57 نقطة من 19 مباراة في صدارة الجدول بعيدا عن وصيفه هليوبوليس بـ10 نقاط، بينما يأتي الأهلي ثالثا بـ40 نقطة أمام سموحة.