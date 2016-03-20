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مشروع قانون بريطانى يشترط حصول السائق على دورة إسعافات قبل رخصة القيادة

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مشروع قانون بريطانى يشترط حصول السائق على دورة إسعافات قبل رخصة القيادة مشروع قانون بريطانى يشترط حصول السائق على دورة إسعافات قبل رخصة القيادة
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هناك مشروع قانون بريطانى يشترط حصول السائقين على دورة الإسعافات الأولية لإنقاذ المصابين فى الحوادث قبل الحصول على رخصة القيادة.

وذكر التقرير أن دورة الإسعافات الأولية ستساهم فى إنقاذ حياة الآلاف من الأشخاص، حيث سيتعلم السائق كيف ينقذ المصابين فى الحوادث سواء داخل السيارة التى يقودها (حال نجاته) أو المصابين خلال الحوادث الأخرى القريبة منه.

وأوضح التقرير أن الطرق فى بريطانيا تسببت فى وفاة حوالى 1780 شخصا خلال الإثنى عشر شهرا الماضية، بالإضافة إلى التسبب فى الآلاف من الإصابات، مضيفا أن بريطانيا ستحذو بذلك حذو الكثير من الدول التى طبقت نفس التجربة مثل ألمانيا، والتى تشترط خضوع السائق لدورة إسعافات أولية 7 ساعات ونصف قبل استخراج الرخصة، وأيضاً سويسرا والتى تشترط أن يخوض قائدو السيارات دورة إنقاذ لمدة 10 ساعات.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات الناجم عن حوادث الطرق فى يتجاوز 14 ألف ضحية سنويا، وأكثر من 60 ألف مصابا، وذلك وفقاً لإحصائيات الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق.


>- الإسعافات الأولية للمصابين فى حوادث الطرق
>
>- الإسعافات الأولية لإصابات الصدر خلال الحوادث

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مصر 365

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