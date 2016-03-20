روبوتات روسية جديدة تستعد للعمل فى الفضاء والقتال على الأرض

تقوم روسيا بتطوير أكثر من 20 نوع جديد من الروبوتات التى من شأنها، أن تصبح يوما ما مستخدمة فى الحالات الضرورية، بما في ذلك في الفضاء وعلى أرض المعركة.

وأوضحت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية أن روبوت أوران-9 هو روبوت آلى والذي يجري العمل على تطويره بشكل كبير، ووفقا لشركة روسوبورون اكسبورت، فإن النظام الجديد للروبوت يوفر الاستطلاع ومكافحة الإرهاب واطلاق النار عن بعد.

ويوجد أيضاً أنواع أخرى من الروبوتات الروسية القتالية مثل، Platforma-M وStrelok، وهى روبوتات مقاتلة جديدة لا غنى عنها أثناء عمليات مكافحة الإرهاب وبناء الوحدات قوية.

ويتواجد أيضا الروبوت القتالي متعدد الأغراض Nerehta، الذي يعمل فى التجارب الميدانية، وتم تصميمه لبعثات الاستطلاع والدوريات، وكذلك في حالات القتال الحقيقية.