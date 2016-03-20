ضبط 3 متهمين بحوزتهم 135 تذكرة هيروين قبل ترويجها بمرسى مطروح

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط 3 متهمين بحوزة كل منهم عدد من تذاكر الهيروين المخدرة، بإجمالى 135 تذكرة، قبل ترويجها للمتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً اليوم الأحد، بضبط "محمد م ف" 26 سنة، عاطل، مقيم بمطروح وبحوزته 60 لفافة سلوفانية بداخلها مادة لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما تم ضبط " أحمد ج ا "- مواليد 1991 عامل، مقيم بمطروح - وبحوزته 50 لفافة بداخلها جوهر الهيروين المخدر وغويشة ذهبية ومبلغ 3500 جنيه، وضبط "محمد س ح" - مواليد 1984 عامل، مقيم بمطروح - وبحوزته 15 لفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر وذلك أثناء تواجدهما بمسكن الأول.

بمواجهتهما بما أسفر عنة الضبط، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والغويشة الذهبية خاصة بوالدة الأول، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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