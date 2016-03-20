لجنة فض المنازعات ببيت العائلة تنجح في الصلح بين عائلتين بأسيوط

نجحت لجنة فض المنازعات ببيت العائلة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، في إتمام الصلح بين عائلتي ” العجوز” بقرية كوم بوها ، و”العزالي” بقرية عرب العمايم بمركز منفلوط، عن طريق حمل الكفن كرمز للعفو ، صرح بذلك السيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلةالمصرية بأسيوط.

بحضور الشيخ علي أبو الحسن، رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، والمهندس أحمد شوقي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأعضاء لجنة فض المنازعات ببيت العائلة المصرية بمركز منفلوط والدكتور خلف علي عمار، مدير عام الوعظ بأسيوط، والشيخ ممتاز العريان ، رئيس لجنة فض المنازعات ، والحاج رفعت الشلح ، رئيس اللجنة بمركز منفلوط ، واللواء عبد الرحمن شحاتة ، نائب مدير الامن لقطاع الشمال، والعميد عمر عمار، مأمور مركز شرطة منفلوط، والعميد مصطفي سالم، وكيل فرع البحث ، المقدم خالد شريت ، رئيس مباحث المركز، والرائد شادي حسام، معاون مباحث المركز ، وغلاب عبدالهادي صابر ، من العلاقات العامة ببيت العائلة بأسيوط.

وتعود احداث القضية إلي نشوب مشاجرة بين أطراف النزاع لخلافات علي مالية وأسفرت عن وفاة شخص من عائلة العجوز منذ ثلاث سنوات.

وحمل الكفن علي عبد العاطي على عيسي ، من عائلة العزالي ،وتسلمه كمال صالح من عائلة العجوز ، بحضور اﻵلاف من أبناء القريتين والقري المجاورة بمركز منفلوط ، وتعاهد الطرفان علي إنهاء الخلافات حقنا للدماء.