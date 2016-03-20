بالفيديو - ساوثامبتون يدمر نشوة ليفربول بعودة مدهشة

تقدم ليفربول على ساوثامبتون 2-0 مع نهاية الشوط الأول، إلا أن ذلك لم يكن كافيا من أجل أن يحصد (الريدز) الفوز على ملعب سانت ميريز، إذ عاد ساوثامبتون وسجل 3 أهداف في الشوط الثاني.

وحصد القديسين النقطة 47 ليصلوا للمركز السابع، وتخطوا ليفربول الذي سقط للمركز التاسع بـ44 نقطة.

واستغل ليفربول نشوته بالمرور من مانشستر يونايتد في دور الـ16 للدوري الأوروبي في الشوط الأول الذي سجل فيه هدفين عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 17 ودانييل ستاريدج في الدقيقة 22.

وكأن مفعول النشوة انتهى مع الـ45 دقيقة الأولى، ليرد فريق المدرب رونالد كومان بهدف لساديو ماني في الدقيقة 64، ثم جرازيانو بيلي في الدقيقة 84، قبل أن يقتل ماني آمال فريق المدرب يورجن كلوب في الدقيقة 86.

وكان ماني قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 50 من المباراة.

شاهد أهداف ساوثامبتون وليفربول

وتعادل سندرلاند مع نيوكاسل في دربي الشمس 1-1.

وتقدم جيرمان ديفو لسندرلاند في الدقيقة 44، قبل أن يتعادل أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 83 لفريق المدرب رافا بينيتث.

واستقر الفريقان في المراكز الـ18 والـ19 في الدوري بـ26 نقطة و25 نقطة.