صور.. النجم الأمريكي داني جلوفر عن معبد الأقصر: «مصدر للإبداع والتخيل»

قام النجم الأمريكي العالمي داني جلوفر، اليوم الأحد، بجولة سياحية داخل معبد الأقصر الفرعوني، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في نسخته الخامسة.

واستمع “جلوفر”، إلى شرح مفصل عن تاريخ المعبد ومعالمه الأثرية من مدير عام آثار الأقصر مصطفى وزيري، حيث عبر النجم العالمي، عن إعجابه الشديد بروعة الحضارة المصرية القديمة وملوك وملكات الفراعنة العظماء.

وقال “جلوفر”، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده بالمعبد، أنه أثناء جولته في المعبد تواترت لديه العديد من الأفكار عن الإبداع والتخيل، مؤكدًا أن المعبد يمثل رمز ومصدر للإبداع والتراث الذي يرجع إلى آلاف السنوات.

وعبر الفنان العالمي عن سعادته بحفاوة استقباله في مطار الأقصر الدولي لدى وصوله، وأن الحفل الذي تم تنظيمه له كان رائعًا ومذهلًا للغاية وأسعده كثيرًا خاصة وأن الوقت كان متأخرًا، مؤكدًا على سعادته لحضور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يجمع أفلامًا من شمال وجنوب أفريقيا ويجعل كل بلدان إفريقيا متوحدة.

كان النجم داني جلوفر، قد وصل إلى مطار الأقصر الدولي في الساعات الأولي من فجر الأحد، حيث كان في استقباله محافظ الأقصر محمد بدر، ورئيس المهرجان سيد فؤاد، ومن المقرر أن تستمر زيارة النجم العالمي الأمريكي الشهير بالمحافظة السياحية لمدة ثلاثة أيام يقوم خلالها بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة بجانب مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.