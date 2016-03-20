«شكري» يزور الخرطوم لنقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره السوداني

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء يوم أمس السبت، للقاء الرئيس السوداني عمر البشير.

وذلك لينقل إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتنسيق المواقف حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن “شكري” سوف يعقد جلسة مشاورات مع نظيره السوداني البروفسير إبراهيم الغندور، تتناول متابعة ملفات العلاقات الثنائية والتعاون الثلاثي القائم بين مصر والسودان وأثيوبيا، بالإضافة إلى التشاور حول الأوضاع في ليبيا وسوريا والقرن الأفريقي.