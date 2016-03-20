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أخيرا.. بوفون يصنع التاريخ

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أخيرا.. بوفون يصنع التاريخ أخيرا.. بوفون يصنع التاريخ

دخل جيانلويجي بوفون تاريخ الدوري الإيطالي من أوسع أبوابه، بعدما صار صاحب المدة الأطول في الحفاظ على نظافة شباكه بشكل متتالي في الكالتشيو.

وكسر بوفون رقم حارس ميلان التاريخي سيبستيانو روسي صاحب الـ929 دقيقة.

ومع بقاء شباك يوفنتوس نظيفة في دربي مدينة تورينو لمدة 4 دقائق، أصبح لبوفون 930 دقيقة دون أن يسكن شباكه أي أهداف.

وتعد مباراة تورينو هي العاشرة لبوفون بعد 9 مباريات لم يسكن شباكه فيها أي أهداف.

وحطم بطل العالم 2006 أرقام حراس عظماء في طريقه ليحفر اسمه في تاريخ الكالتشيو، مثل دينو زوف.

وقد يكون الرقم القياسي تعويضا لبوفون عن محاولة فاشلة جديدة للحصول على دوري أبطال أوروبا، الذي خرج منه فريق السيدة العجوز على يد بايرن ميونيخ.

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