«الكونجو الديمقراطية» ترحل مشتبها في ارتكاب جرائم إبادة إلى رواندا

قال مسؤولون من رواندا إن جمهورية الكونجو الديمقراطية رحلت رجلا يوم الأحد إلى رواندا يشتبه في أنه ارتكب أعمال قتل جماعية في رواندا عام 1994.

وبحسب رويترز وجهت اتهامات إلى لاديلاس نتانجانزوا وهو رئيس بلدية رواندي سابق فيما يتعلق بمزاعم عن دوره في ذبح ميليشيات الهوتو لنحو 800 ألف شخص من التوتسي والهوتو المعتدلين.

واعتقل الرجل في شرق الكونجو في ديسمبر كانون الأول.

وقال المدعي العام ريتشارد موهوموزا في بيان “يسر سلطات الإدعاء العام الوطنية أن تعلن نقل وتسليم لاديلاس نتانجانزوا … إلى الادعاء العام في رواندا.”

وذكر أن نتانجانزوا – الذي كان رئيس بلدية نياكيزو في جنوب رواندا ووجهت له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات عام 1996 – اتهم بارتكاب أعمال قتل جماعية والتحريض المباشر وغير المباشر على ارتكاب أعمال قتل جماعية إلى جانب الإبادة والقتل والاغتصاب.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة خمسة ملايين دولار لأي معلومات تقود إلى اعتقاله.