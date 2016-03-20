غدًا.. نظر دعوى مخاصمة قاضي إعادة محاكمة «بديع» في «غرفة عمليات رابعة»

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة غدًا الإثنين، لنظر دعوى الرد والمخاصمة المقامة من هيئة الدفاع عن المتهمين ضد المستشار معتز خفاجي، الذي ينظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”.

وذلك بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من المتهمين.

وكانت محكمة الجنايات التي تنظر القضية قررت وقف المحاكمة لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، بعد أن طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية، رئيس المحكمة بالتنحي عن نظر القضية، لوجود خصومة بين القاضي والمتهمين.

إلا أن القاضي رد من جانبه قائلًا: ‘‘مش أنا اللى أتنحى’’، ليطالب الدفاع عقب ذلك برد هيئة المحكمة وأجلا لحين إتخاذ إجراءات المخاصمة.