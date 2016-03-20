دراسة: تناول لحوم الدواجن غير المطهية بشكل جيد يؤدى للإصابة بالتوكسوبلازما

أكدت دراسة حديثة أجراها المركز القومى للبحوث، التابع لوزارة البحث العلمى، أن تناول لحوم الدواجن غير المطهية أو غير المطهية بشكل جيد، تشكل عامل خطر للإصابة بالتوكسوبلازما فى الإنسان والحيوانات، موضحة أن الدجاج يعتبر عائل وسيط يقوم بإفراز الملايين من الحويصلات المعدية فى الوسط المحيط بالإنسان ويعتبر انتشار التوكسوبلازما فى الدجاج مؤشر لتلوث التربة بالحويصلات المعدية.

وأضافت الدراسة، أن طفيل التوكسوبلازما جوانداى من الطفيليات التى تنتقل بنجاح إلى الإنسان عن طريق الماء والغذاء وهى من مسببات الأمراض حقيقية النواة التى تصيب حوالى بليون شخص وعوائل أخرى كثيرة فى العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن اختبار الأليزا باستخدام الأنتجين الخام للعترة المحلية أسفر عن وجود أجسام مضادة للتوكسوبلازما جوانداى فى 275عينة بنسبة (78.12%) من أصل 352 عينة لمصل الدجاج الذى تم فحصه. كما أظهر هذا الانتيجين كفاءة فى تشخيص المرض فى الإنسان، حيث استطاع التفرقة بين العينات المصابة والعينات السلبية للأشخاص الذين تم فحصهم مسجلا نسبة حساسية قدرها 100% بينما استطاع الأنتجين الخام للعترة المحلية الكشف عن وجود أجسام مضادة فى 32 عينة (80%) فقط من أصل 40 عينة مصابة.

وأوضحت، أن الدراسة قدمت أنتجين خام محضر من التاكوزيت العترة المحلية للتوكسوبلازما جوانداى المعزولة من أنسجة الدجاج تم استخدامه بنجاح فى تشخيص الإصابة بالتوكسوبلازما فى الإنسان والدجاج.

وأوصت الدراسة ،بتنقية هذا الأنتجين واستخلاص الجزء البروتينى ذات الوزن الجزيء 116 كيلو دالتون الذى تم تحديده فى الأنتجين الخام لكل من العترة المحلية والعترة المستوردة باستخدام مصل الدجاج المصاب وتم تحديده أيضا فى انتجين العترة المحلية باستخدام أمصال الدجاج والأشخاص المصابين وذلك لزيادة الكفاءة التشخيصية لهذا الانتيجين حتى يمكن السيطرة على مرض التوكسوبلازما فى الإنسان والدجاج .

وأجرى البحث البحث الفريق البحثى المكون من د.سعاد السيد حسن سالم ود.نجـــوى إبراهيم تعلـب و د.سناء كمال أحمد أبوالدبل ود.إيمان دسوقى الشنوانى بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان، ود .رأفت محمد شعبان بقسم أمراض الحيوان المشتركة.

يشار إلى أن مرض التوكسوبلازما هو مرض ينتج عن الإصابة بطفيل أحادى الخلية يسمى توكسوبلازما جوندياى Toxoplasma gondii، و منه سمى بعد ذلك toxo organism ، فى الإنسان قد يؤثر هذا الطفيل على العديد من أعضاء الجسم المختلفة مسببا العديد من الأعراض المختلفة، عادة تشمل الجهاز التنفسى و قد تسبب الإلتهاب الرئوى، والأعراض المعتادة هى تشبه أعراض الأنفلونزا الخفيفة التى تستمر أيام قليلة، و أغلب الناس تشفى منه بشكل عادي، وحتى برغم رؤية المريض للطبيب، قد يوصف المرض كالأنفلونزا إلا إذا أجريت اختبارات الدم.

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