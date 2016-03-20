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ننشر صور جميع شهداء حادث كمين الصفا فى العريش

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ننشر صور جميع شهداء حادث كمين الصفا فى العريش ننشر صور جميع شهداء حادث كمين الصفا فى العريش
حصل اليوم السابع على صور جميع شهداء كمين الصفا بالعريش، الذين اغتالتهم يد الإرهاب أثناء أدائهم لواجبهم.

ومن جانبها، نعت وزارة الداخلية، فى بيان لها، اليوم الأحد، شهداءها الأبرار، الذين استشهدوا أمس السبت، أثناء أداء واجبهم الوطنى بكمين الصفا فى مدينة العريش.

وأعلنت الداخلية، عن أسماء الشهداء، وهم: نقيب محمد عمرو محمد سيد أحمد البدرى ونقيب محمود منير محمود إبراهيم وملازم أول شرف محمد إبراهيم سليمان إبراهيم ومجندون بسام هنداوى محمد وياسر ممدوح محمد ويوسف أمير فؤاد حنا وسعد أحمد سعد محمد ومحمد مصطفى حسين وإبراهيم عبد الغنى على وحسن أبو غنيمة محمد وفتحى جمال فتحى ومحمود إبراهيم عبد الجواد ومحمد طه حسين ومصطفى على محمد وحمادة غريب عبد العزيز .

وتقدم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (1)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (2)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (3)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (4)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (5)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (6)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (7)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (8)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (9)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (10)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (11)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (12)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (13)

شهداء ، العريش ، سيناء ، كمين الصفا ، الارهاب (14)


>- وزير الداخلية يقدم العزاء لأسر شهداء الواجب فى حادث كمين الصفا بالعريش

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