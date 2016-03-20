الترقب والقلق يسيطران على وزراء حكومة شريف إسماعيل قبل ساعات من "التعديل"

حالة من القلق والترقب تسيطر على أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قبل إعلان اسماء الوزراء الجدد فى التغيير المرتقب، والذى رجحت مصادر أن يكون حلف اليمين خلال الأسبوع الجارى قبل اجتماع الحكومة الأسبوعى وعرض الحكومة لبرنامجها المرتقب، الأحد القادم، أمام مجلس النواب، ودفع هذا الترقب وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل للعمل أكثر والظهور فى جولات كثيرة.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد الأسبوع الجارى ضمن تسمية رئيس الجمهورية للحكومة لعرض برنامجها على البرلمان، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بعد انتهاء اجتماعاته ولقاءاته بمجلس الوزراء سيتوجه لأحد المقرات التابعة للبترول للقاء المرشحين.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية وجه رئيس الوزراء بأن يكون المرشحين من أصحاب الكفاءات وقادرون على إدارة ملفاتهم بشكل يحقق الإنجاز فى كل ملف يكلفون به، وقادرون على تحقيق الرضا للمواطن فى الخدمات التى تقدم له.

وحول الأسماء المرشحة، التى دخلت بورصة الترشيحات تضمنت الدكتور محمد غازى، رئيس الاتحاد العربى للتأمين الأقرب لتولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور على إسماعيل رئيس هيئة التعمير السابق لمنصب وزير الزراعة، وترشح كل من نيفين حمدى بدوى الطاهرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار، لمنصب وزير الاستثمار، والمستشار عادل الشوربجى وزيرا للعدل وعمرو الجارحى، وزيرا للمالية، مرجحة أيضا ترشح الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف الكبير، لتولى حقيبة وزارة الآثار خلفا للدكتور ممدوح الدماطى، بالإضافة إلى تغيير وزراء التربية والتعليم والصحة والسياح.

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