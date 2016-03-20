سامح شكرى: نقلت رسالة من الرئيس لنظيره السودانى تتعلق بدعم العلاقات

أكد وزير الخارجية، سامح شكرى، أنه نقل، اليوم الأحد، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لشقيقه الرئيس السودانى عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل دعمها وتنميتها فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الرسالة تعكس عمق الروابط ومستوى العلاقات المتميزة التى تربط بين الرئيسين والبلدين الشقيقين.

وشدد شكرى -فى تصريح صحفى عقب لقائه اليوم الأحد بالرئيس السودانى عمر البشير ببيت الضيافة فى الخرطوم- على عزم مصر والتزامها باستمرار العمل لدعم العلاقات مع السودان الشقيق، وإيجاد كافة الفرص لتحقيق مصلحة الشعبين نحو التنمية والازدهار، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين السيسى والبشير فى هذا الشأن.

وقال وزير الخارجية، إنه استمع خلال اللقاء للرئيس عمر البشير، الذى أكد ارتياحه لمستوى وطبيعة العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، و عزمه على مواصلة الجهود المشتركة لدعم التعاون المشترك.

وأشار إلى أن الرئيس البشير تناول خلال اللقاء رؤيته فيما يتعلق بعدد من القضايا العربية والإقليمية، والآراء المتطابقة إزاء استمرار العمل المشترك بين مصر والسودان، لمواجهة التحديات العديدة التى تواجهنا على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية، مشددًا على أنه من خلال هذا التضامن والتنسيق الوثيق ستزيد قدرة البلدين على مواجهة هذه التحديات والعمل على تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

>حضر اللقاء وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، والسفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت.

- سامح شكرى ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسى لـ عمر البشير

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