أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط هروب 183 شخصًا فى هجرة غير شرعية لإيطاليا واليونان بالبحيرة

Google+ Print
إحباط هروب 183 شخصًا فى هجرة غير شرعية لإيطاليا واليونان بالبحيرة إحباط هروب 183 شخصًا فى هجرة غير شرعية لإيطاليا واليونان بالبحيرة
تمكن رجال مباحث أبو المطامير برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط هروب 183 شخصًا فى هجرة غير شرعية ضبطوا داخل مزرعة بمنطقة التفتيش الثانى العشرة آلاف أبو المطامير.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث مفادها قيام "ح.ح" صاحب مزرعة بمنطقة التفتيش الثانى العشرة ألاف أبو المطامير بتسهيل تسفير راغبى الهجرة غير الشرعية خارج البلاد.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط 183 فردًا من جنسيات مختلفة من دول "الصومال - إثيوبيا - إريتريا - جذر القمر - بنجلاديش" وبينهم 5 مصريين الجنسية حال تواجدهم داخل المزرعة المشار إليها تمهيدًا للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا واليونان، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.


>- اليونان: بدء تطبيق اتفاق المهاجرين غدا الأحد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365