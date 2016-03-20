إحباط هروب 183 شخصًا فى هجرة غير شرعية لإيطاليا واليونان بالبحيرة

تمكن رجال مباحث أبو المطامير برئاسة الرائد ماجد الحبشى رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط هروب 183 شخصًا فى هجرة غير شرعية ضبطوا داخل مزرعة بمنطقة التفتيش الثانى العشرة آلاف أبو المطامير.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث مفادها قيام "ح.ح" صاحب مزرعة بمنطقة التفتيش الثانى العشرة ألاف أبو المطامير بتسهيل تسفير راغبى الهجرة غير الشرعية خارج البلاد.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط 183 فردًا من جنسيات مختلفة من دول "الصومال - إثيوبيا - إريتريا - جذر القمر - بنجلاديش" وبينهم 5 مصريين الجنسية حال تواجدهم داخل المزرعة المشار إليها تمهيدًا للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا واليونان، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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