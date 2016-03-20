أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضبط خليتين إرهابيتين ببورسعيد لتجنيد الشباب وتسفيرهم إلى داعش

Google+ Print
ضبط خليتين إرهابيتين ببورسعيد لتجنيد الشباب وتسفيرهم إلى داعش ضبط خليتين إرهابيتين ببورسعيد لتجنيد الشباب وتسفيرهم إلى داعش
تمكن قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد ، اليوم "الأحد" ، من ضبط خليتين إرهابيتين مكونتين من 9 أشخاص من معتنقى أفكار تنظيم "داعش" من أبناء المحافظة تسعي لتجنيد الشباب وتسفيرهم عبر سواحل تركيا.

كانت تحريات الأمن الوطني توصلت إلى تولى الجهادى "عبد الله. م " 19 سنة طالب بالمعهد الأزهرى ببورسعيد، يعاونه "عبد الرحمن. م" والمكنى "أبو عمر"، 23 سنة طالب، مسئولية استقطاب الشباب من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التى تدعو للفكر التكفيرى وإقناعهم بفرض الجهاد وتكفير الأقباط وإباحة دماء رجال الشرطة والقوات المسلحة باعتبارهم جيش وأعوان الردة.

وأكدت التحريات اعتزام أعضاء الخليتين السفر لدولتي ليبيا وسوريا لتلقى تدريبات مكثفة على أعمال التفجير والاستهداف، والعودة للبلاد مرة أخرى من خلال التسلل بطرق غير مشروعة لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومرافق الدولة العامة والمنشآت الكنسية بالبلاد..كما أكدت المعلومات أن لهم علاقات مع بعض العناصر الإخوانية الشبابية.

تمكنت القوات من ضبط بعض أفراد الخليتين البالغ عددهم 9 أشخاص، خلال محاولتهم التسلل لمحافظة شمال سيناء ، وبعرضهم على النيابة العامة، اعترفوا أمام رئيس النيابة الكلية باعتناقهم للأفكار والمفاهيم الجهادية، واعتزامهم الانضمام لعناصر تنظيم "داعش" لتلقى تدريبات، والعودة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومرافق الدولة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365