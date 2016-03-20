ضبط خليتين إرهابيتين ببورسعيد لتجنيد الشباب وتسفيرهم إلى داعش

تمكن قطاع الأمن الوطنى ببورسعيد ، اليوم "الأحد" ، من ضبط خليتين إرهابيتين مكونتين من 9 أشخاص من معتنقى أفكار تنظيم "داعش" من أبناء المحافظة تسعي لتجنيد الشباب وتسفيرهم عبر سواحل تركيا.

كانت تحريات الأمن الوطني توصلت إلى تولى الجهادى "عبد الله. م " 19 سنة طالب بالمعهد الأزهرى ببورسعيد، يعاونه "عبد الرحمن. م" والمكنى "أبو عمر"، 23 سنة طالب، مسئولية استقطاب الشباب من خلال صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التى تدعو للفكر التكفيرى وإقناعهم بفرض الجهاد وتكفير الأقباط وإباحة دماء رجال الشرطة والقوات المسلحة باعتبارهم جيش وأعوان الردة.

وأكدت التحريات اعتزام أعضاء الخليتين السفر لدولتي ليبيا وسوريا لتلقى تدريبات مكثفة على أعمال التفجير والاستهداف، والعودة للبلاد مرة أخرى من خلال التسلل بطرق غير مشروعة لتنفيذ بعض العمليات العدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومرافق الدولة العامة والمنشآت الكنسية بالبلاد..كما أكدت المعلومات أن لهم علاقات مع بعض العناصر الإخوانية الشبابية.

تمكنت القوات من ضبط بعض أفراد الخليتين البالغ عددهم 9 أشخاص، خلال محاولتهم التسلل لمحافظة شمال سيناء ، وبعرضهم على النيابة العامة، اعترفوا أمام رئيس النيابة الكلية باعتناقهم للأفكار والمفاهيم الجهادية، واعتزامهم الانضمام لعناصر تنظيم "داعش" لتلقى تدريبات، والعودة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومرافق الدولة.

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