تجديد حبس حاجب بمحكمة شبرا الخيمة ضبطه مستشار يدخن الحشيش داخل القاعة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس "حاجب بمحكمة شبرا الخيمة" 15 يوما على ذمة التحقيق ضبطه مستشار يتعاطى "الحشيش" المخدر داخل إحدى قاعات المحكمة.

تلقت النيابة العامة مذكرة من المستشار شريف عصام عبد النافع رئيس محكمة جنح مستأنف شبرا الخيمة والقناطر الخيرية تفيد أنه أثناء تواجده بالمحكمة وعقب انتهاء الجلسة العلنية جنح مستانف القناطر قام بالدخول إلى غرفة المداولة بقاعة 8 من أجل الوضوء لأداء فريضة صلاة العصر.

ونظرا لوجود إصلاحات وترميمات بقاعة المداولة التى يعمل بها، وأثناء دخوله اشتم رائحة فى الهواء تشبه الحشيش المخدر ووجد شخصا بالقاعة وبسؤاله عن مصدر الرائحة، ارتبك وظهرت عليه علامات الريبة، وقرر له أنه كان يقوم بتدخين سيجارة الحشيش المخدر وشاهد بجانبه علبة زرقاء اللون مفتوحة وبها سيجارة ملفوفة يدويا، وقرر له انها حشيش وحاول الاعتذار عن فعله إلا أنه قام بضبط العلبة وما تحويها وأمر الحرس الذى كان برفقته ويدعى "سعيد محمد عبد الفتاح " وشاهد الواقعة باستدعاء الشرطة، وبمناقشة الشخص تبين أنه يدعى "محمد ح ا "معاون خدمة قضائية بالمحكمة "حاجب" وبمواجهته أقر بحيازته بقصد التعاطى.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5635 جنايات قسم أول شبرا الخيمة وبعرضه على النيابة العامة.

أنكر المتهم صلته بالواقعة وأن العلبة كانت موجودة داخل الغرفة ولا يعلم عنها شيئا وانه يتعاطى الحشيش فى الأفراح والمناسبات فأمر محمود أبو شادى وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى بحبس المتهم 4 أيام، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ووجه له تهمة تعاطى الحشيش واستدعاء شاهد الواقعة وعرض المتهم على المعامل المركزية لوزارة الصحة، لإجراء التحاليل اللازمة، لبيان عما إذا كان المتهم متعاطى ثمة مواد مخدرة من عدمه، وأمرت بعرض المضبوطات على مصلحة الطب الشرعى لبيان إذا كانت حشيش من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.

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