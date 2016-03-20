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حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدى بمعرض القاهرة الدولى.. بمناسبة عيد الأم

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حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدى بمعرض القاهرة الدولى.. بمناسبة عيد الأم حملة مجانية للكشف عن سرطان الثدى بمعرض القاهرة الدولى.. بمناسبة عيد الأم
بمناسبة عيد الأم أطلقت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى حملة "انتى أقوى" للكشف المجانى على السيدات، وتوعيتهن بأهمية الكشف المبكر على أورام الثدى بالتعاون مع البرنامج القومى لصحة المرأة التابع لوزارة الصحة، برئاسة الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذة الأشعة بكلية طب قصر العينى، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى الذى ينتهى الخميس المقبل بأرض المعارض فى مدينة نصر.

وقال الدكتور محمد شعلان رئيس المؤسسة وأستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام، إن الشباب المشاركين فى الحملة يتولون مهمة توعية السيدات الزائرات للمعرض من خلال توزيع مطبوعات تعليمية عن صحة الثدى إضافة إلى تعليمهن طريقة الفحص الذاتى للثدى مع الرد على جميع استفساراتهن.

وتابع "تشارك وزارة الصحة والبرنامج القومى لصحة المرأة خلال الحملة فى توفير وحدات كشف الماموجرام المتنقلة لإجراء أشعة ألثدى للسيدات بالمجان وقياس الضغط والسكر، حيث تعد أشعة الماموجرام على الثدى من وسائل الكشف المبكر وتظهر أى تغير فى أنسجة الثدى ما يساعد فى الوقاية من سرطان الثدى".

وأشار شعلان إلى أن حملة "انتى أقوى" تستهدف بجانب التوعية تشجيع المحاربات لسرطان الثدى، لافتا إلى أن الحملة ستنظم بالتعاون مع إحدى شركات الأجهزة الكهربائية احتفالية وتوزيع الهدايا على عدد من محاربات سرطان الثدى كنوع من التكريم ونشر البهجة بينهن.

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