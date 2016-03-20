مدير أمن الغربية يستقبل وفد من طلاب الأزهر للتوعية بدور رجل الشرطة

استقبلت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن، وفد من طلاب المعاهد الأزهرية ، للتوعية بدور رجل الشرطة، فى إطار العمل على عودة الثقة بين الشرطة والشعب.

وقال بيان للمديرية اليوم، إن الوفد الطلابى زار عددا من المنشآت الشرطية بطنطا للتعرف على طبيعة عمل الضباط والأفراد فى تلك الجهات، وتوعية الطلاب وتبصيرهم بالدور الحقيقى لرجال الأمن، وذلك فى حضور اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية ، والعميد خالد إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية الأمن.

وتضمنت الزيارة مبنى شرطة النجدة، ومبنى قوات الحماية المدنية وقسم أول طنطا وإدارة المرور، وشرح مديرو الإدارات للطلاب دورهم فى حماية المواطنين والتضحية من أجلهم ومواجهة الحالات الطارئة على كافة المستويات.

وقال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن، إن دور رجال الشرطة ليس مرتبطاً بالناحية الجنائية فقط، ولكن دورهم يمتد لحماية المواطنين وتوفير كافة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، ويواجهون الصعوبات من أجل حماية المواطنين من أخطار الحرائق والانهيارات والكوارث وغيرها.

وقال العميد خالد إدريس رئيس قسم حقوق الإنسان بالمديرية، إن تلك الزيارات تأتى فى إطار التواصل المجتمعى مع المواطنين بشكل عام ومع الطلاب بشكل خاص، لتوعيتهم وتعريفهم بأهمية دور الشرطة من خلال توضيح الصورة بشكل عملى ولتغيير الصورة الذهنية الخاطئة لدى الكثير عن أن ضابط وفرد الشرطة يستغل نفوذه فى التجاوز، مشيراً إلى أن أى حالات تجاوز يتم رصدها للضباط أو الأفراد يتم التحقيق فيها فوراً.

وعلى صعيد آخر، واصلت مديرية أمن الغربية حملة القوافل الطبية للكشف على المساجين داخل سجون أقسام ومراكز الشرطة بنطاق دائرة المحافظة، وتشمل القافلة جميع التخصصات الطبية، وصرف العلاج.

وأكد مدير أمن الغربية، أن الأطباء من مستشفى الشرطة على درجة عالية من الكفاءة الطبية والخبرة، وتم فحص جميع الحالات على مدار أمس بقسمى أول وثان طنطا، وعلى مدار أسبوع كامل بباقي سجون الأقسام، وفى حالة احتياج المريض للآشعة أو التحاليل يتم تحويله فورا بناءا على رأي اللجنة الطبية.