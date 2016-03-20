نائب بالغربية: وزير الصحة وافق على إنشاء قسم للطوارئ بمستشفى سمنود المركزى

أعلن محمد أحمد زايد عضو مجلس النواب بدائرة بندر سمنود فى محافظة الغربية، فى بيان له اليوم، عن موافقة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان على إنشاء قسم للطوارئ والحوادث بمستشفى سمنود المركزى، وتجهيزه بما يلزم من خدمات طارئة للمريض وتخصيص الجناح بالكامل للطوارئ فقط.

وكان النائب محمد زايد قد استمع لمشاكل أهالى الدائرة والعاملين بالمستشفى، وطالبوا بضرورة توفير قسم للطوارئ بالمستشفى للتعامل السريع مع الحوادث، وتدخل النائب لدى وزير الصحة الذى وافق على إنشاء قسم للطوارئ بالمستشفى وتجهيزه بالأجهزة الطبية اللازمة لخدمة الحالات الطارئة والحوادث.

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