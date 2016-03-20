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مؤتمر كوبر: لا نستحق قميص منتخب مصر لو تأثرنا سلبا بالتصريحات النيجيرية

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مؤتمر كوبر: لا نستحق قميص منتخب مصر لو تأثرنا سلبا بالتصريحات النيجيرية مؤتمر كوبر: لا نستحق قميص منتخب مصر لو تأثرنا سلبا بالتصريحات النيجيرية

يرى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن لاعبيه لن يستحقوا ارتداء قميص الفراعنة، لو تأثروا سلبا بتصريحات مسؤولي منتخب نيجيريا.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم الجمعة المقبل، قبل استضافة النسور يوم 29 مارس على ملعب برج العرب في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي: "من حق أي مسؤول في منتخب نيجيريا أن يشجع فريقه ويحفزه بالطريقة المناسبة له".

وتابع "احترم المنافس دائما مهما كان اسمه، وهذه هي كرة القدم".

وأضاف "لو تأثرنا سلبا بتصريحات مسؤولي نيجيريا فهذا يعني أننا لا نمتلك شخصية نقابل بها هذه التصريحات ولا نستحق قميص منتخب مصر".

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