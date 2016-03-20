مؤتمر كوبر: لا يمكنني أن أعد بشيء.. واتحاد الكرة له حق إقالتي لو خسرت من نيجيريا

رفض هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر أن يعد بتحقيق الفوز على نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

ويخرج منتخب مصر لمواجهة نيجيريا يوم الجمعة المقبل، قبل استضافة النسور يوم 29 مارس على ملعب برج العرب.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أعد بأي نتيجة، ولكنني أعد بتقديم أفضل ما لدي في العمل".

وتابع "هذه هي الطريقة التي أعمل بها دائما، ولم أعد يوما ببطولة رغم أنني قدت فرقا كبيرة في أوروبا".

وأضاف كوبر "صحيح أن لدى نيجيريا فريقا يتميز بالسرعة والقوة، لكن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين ويستطيعون التغلب على أي فريق. هذا ما أترجمه من الإصرار الذي أراه في أعينهم في كل معسكر للمنتخب".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم له الحق في إقرار مصيره في حال الخسارة من نيجيريا.

وأوضح "اتحاد الكرة هو صاحب الحق في اتخاذ قرار استمراري أو رحيلي لو خسرت في مباراتي نيجيريا".

كوبر أتم "بالتأكيد، لن يكون لدي مشكلة إذا قرر اتحاد الكرة رحيلي في هذه الحالة".