الرئيس التونسى فى كلمته بمناسبة عيد الاستقلال: 4 تحديات تواجه البلاد

أكد رئيس تونس الباجى قايد السبسى فى خطاب ألقاه الأحد، فى قصر قرطاج بمناسبة الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال ضرورة الوحدة الوطنية لتحقيق التقدم.

ونقلت جريدة "الشروق" التونسية عن السبسى قوله أن تونس تواجه 4 تحديات، أهمها الأمن ومواجهة الإرهاب، معتبرا أن تونس ليست لها ثقافة الإرهاب ولا مقاومته لكنها ورثته. وتابع: "لن ندخل فى حوار حول من تسبب فيه بل يجب أن ننظر إلى المستقبل".

وأوضح السبسى أن بقية التحديات الثلاثة هى تحدى الوضع الاجتماعى والوضع الاقتصادى الصعب، إضافة إلى تكريس الديمقراطية.

وأكد السبسى التزامه بإعادة تمثال الحبيب بورقيبة إلى مكانة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشيرا إلى أن عددا من المقاومين ذكروه بالتزامه.. كما شدد السبسى على أن هذا القرار تم اتخاذه بموافقة رئيس الحكومة الحبيب الصيد.

وأضاف الرئيس أن إعادة التمثال ليست الغاية منه تمجيد شخص الرئيس الأسبق، ولكن التذكير باستقلال تونس من الاحتلال الفرنسى بعد أن كان هذا الشارع باسم الوزير الفرنسى فى تلك الفترة جول فيرى وقد وُضع فيه تمثاله.

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