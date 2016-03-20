أمل كلونى: حقوق الإنسان تواجه أزمة غير مسبوقة فى العالم العربى

قالت المحامية الدولية أمل علم الدين، إن الحكومات فى جميع أنحاء العالم ينبغى أن تكون أكثر تعبيرا وشفافية حول حقوق الإنسان، مضيفة أن حقوق الإنسان تواجه أزمة غير مسبوقة فى الدول العربية.

وتحدثت المحامية الشهيرة بـ"أمل كلونى" فى افتتاح قمة الاتصالات الحكومية، السنوية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، قائلة "إن أول نصيحة أود توجيهها من خبرتى هى أن الحكومات تحتاج أن تكون أكثر تعبيرًا عن حقوق الإنسان".

وأضافت كلونى، فى حضور الشيخ سلمان بن محمد القاسمى، حاكم إمارة الشارقة، إن الدول العربية تواجه أزمة غير مسبوقة على صعيد حقوق الإنسان. وحثت على مواجهة انتقادات الأنظمة الحاكمة بالحوار وليس بالسجن، ومواجهة الاحتجاجات بأساليب السيطرة على الحشود وليس الرصاص.

وتشير الوكالة الإخبارية الأمريكية إلى أن الأمير زيد بن رعد، المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أدان الفشل المتكرر لقوات التحالف العسكرى فى اليمن فى تجنب ضرب المدنيين بعد مقتل أكثر من 100 شخص فى غارة جوية على سوق الثلاثاء.

وتولت المحامية اللبنانية الأصل وزوجة النجم العالمى جورج كلونى، الدفاع عن قضايا رفيعة المستوى، بما فى ذلك الدفاع عن صحفى قناة الجزيرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، والذين حصلوا على عفو رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما تمثل جزءا من فريق قانونى يسعى لاعتراف دولى أكبر بجريمة الإبادة الجماعية التى ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن عام 1915.

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