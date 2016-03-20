55 قتيلا بينهم 14 مدنيا فى معارك وقصف باليمن

>سقط 55 قتيلا بينهم 14 مدنيا فى قصف ومعارك بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم، وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادى منذ امس السبت، بحسب ما افاد مسؤولون عسكريون ومحليون الاحد.

وافادت مصادر عسكرية موالية للحكومة وكالة فرانس برس عن اشتداد حدة المعارك منذ السبت فى محيط مدينة تعز (جنوب غرب)، مع محاولة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، التقدم فى الضواحى الجنوبية الغربية لثالث كبرى مدن البلاد، لاستعادة مناطق فقدوا السيطرة عليها فى وقت سابق هذا الشهر لصالح القوات الحكومية.

واشارت مصادر حكومية محلية الى ان "حصيلة القتلى خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية نتيجة المواجهات مع الحوثيين وقوات صالح، الى جانب القصف العشوائى (من المتمردين) بلغت 26 قتيلا بينهم 14 مدنيا، واكثر من 58 جريحا" فى تعز.

ويفرض المتمردون منذ اشهر حصارا على تعز، الا ان قوات هادى المدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية، تمكنت قبل اقل من اسبوعين من تحقيق بعض التقدم واعادة فتح محاور جنوب غرب المدينة.

الى ذلك، افادت مصادر عسكرية عن تقدم القوات الحكومية فى منطقة بيحان الغنية بالنفط فى محافظة شبوة. ولا تزال بيحان تحت سيطرة المتمردين، على رغم استعادة قوات هادى مدعومة من التحالف، السيطرة على شبوة واربع محافظات جنوبية اخرى الصيف الماضى.