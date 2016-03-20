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راكب يعطل رحلة طائرة روسية في تايلاند

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راكب يعطل رحلة طائرة روسية في تايلاند راكب يعطل رحلة طائرة روسية في تايلاند

طائرة روسية

ويأتي الحادث بعد يوم من مقتل 62 شخصا كانوا على متن طائرة فلاي دبي وهي من طراز بوينج 737-800 والتي أقلعت من دبي إلى جنوب روسيا عندما تحطمت الطائرة في ثاني محاولة لها للهبوط.

وبحسب رويترز قالت الشركة التي تدير مطارات تايلاند في بيان إنه كان من المقرر أن تقلع الرحلة التي تشغلها شركة نوردويند الروسية من فوكيت إلى موسكو الساعة 10.35 بالتوقيت المحلي لكن طُلب من قائد الطائرة أن يؤخر الرحلة بسبب حادثة متعلقة براكب.

وقالت الشركة “أثناء إقلاع الطائرة من المدرج السادس طلب راكب يدعى ألكسندر نوسوف ألا تقلع الطائرة. وقال ‭‭‭’‬‬‬إذا سافرت على هذه الطائرة فإن هذه الطائرة لن تكون في أمان‭‭‭’‬‬‬.”

وأضافت الشركة أن تفتيشا نفذه فريق من خبراء المفرقعات لم يسفر عن العثور على أي شيء مشبوه على متن الطائرة.

وقالت الشرطة إن الراكب احتجز للاستجواب في المطار ولم يحلق مع الطائرة التي أقلعت متأخرة عن موعدها بست ساعات.

وجزيرة فوكيت هي مقصد سياحي شهير للروس وهي موطن لجالية روسية كبيرة.

 

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