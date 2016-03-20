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بالصور.. وكيل تعليم الشرقية يفتتح مدرسة ثانوية بعد الانتهاء من صيانتها

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بالصور.. وكيل تعليم الشرقية يفتتح مدرسة ثانوية بعد الانتهاء من صيانتها بالصور.. وكيل تعليم الشرقية يفتتح مدرسة ثانوية بعد الانتهاء من صيانتها
افتتح محمد حسام الدين وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، مدرسة الفريق عبدالوهاب جمال الدين الثانوية المشتركة بمدينة منيا القمح، و ذلك بعد تجديدها وانتهاء أعمال الصيانة بها.

ورافق وكيل الوزارة فى الزيارة محسن لطفى نقيب المعلمين بالمحافظة، و يحيى إسماعيل مدير الإدارة التعليمية، والتى بدأت بتفقد الفصول و قاعات الأنشطة للتأكد من جاهزيتها، والتقى بالطالبات والمعلمين للاستماع إليهم ومطالبهم بشأن تطوير العملية التعليمية.

وحول استفسارات المعلمين المؤقتين عن الثتبيت، أكد "وكيل أول الوزارة" أن الإجراءات أوشكت على الانتهاء، و أنه فى انتظار موافقة المالية الخاصة بهذا الشأن.

افتتاح مدرسة (1)

افتتاح مدرسة (2)

افتتاح مدرسة (3)

افتتاح مدرسة (4)

افتتاح مدرسة (5)


>- تعليم الشرقية: ننتظر موافقة المالية لتثبيت 39 معلمًا
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