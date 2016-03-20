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بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا

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بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا
افتتح طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، معرض الأسر المنتجة وقسم الزراعة بمدينة إسنا، ورافقه خلال الجولة محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، وسط حالة من السعادة بأعمال الطلاب المتميزة.

وشمل المعرض جانبا للأسر المنتجة وأعمال للطلاب لخدمة البيئة والسكان، وكذلك معرض لمنتجات وزارة الزراعة بإدارة إسنا التعليمية، واستقبل وكيل تعليم الأقصر لدى زيارته للمعرض مجموعة من الطلاب بعروض فنية فى مدخل المعرض بمدينة إسنا.

وصرح طه بخيت محمود خلال زيارته لمعرض الأسر المنتجة عن سعادته البالغة بمجهود إدارة إسنا التعليمية فى المعرض وجميع أقسامه، ومدى قدرة الطلاب والمسئولين على تصميم لوحات ومشغولات وأعمال متميزة للغاية تجعلهم فى مقدمة المحافظة فى تلك الأعمال.

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (1)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (2)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (3)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (4)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (5)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (6)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (7)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (8)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (9)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (10)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (11)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (12)

وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض الأسر المنتجة ومنتجات الزراعة بإسنا (13)


>- وكيل تعليم الأقصر يفتتح معرض التربية الزراعية بالمحافظة

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