رئيس الاتحاد التنزاني لـ في الجول: يانج أفريكانز قادر على تجاوز الأهلي.. هل تتذكرون أخر مواجهة؟

يثق جمال مالينزي رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم في قدرة فريق يانج أفريكانز على عبور عقبة الأهلي من أجل التأهل لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد عبور عقبة ريكرياتيفو ليبولو.

وسأل FilGoal.com رئيس الاتحاد التنزاني عن فرص يانج أفريكانز أمام المارد الأحمر.

وأجاب مالينزي "يانج أفريكانز لديه فرصة في التأهل لمرحلة المجموعات".

وتابع "ستكون مواجهة صعبة، ولكن يانج قادر على عبور الأهلي. هل تتذكرون المباراة الأخيرة بين الفريقين؟".

ويقصد رئيس الاتحاد التنزاني مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز في دور الـ32 من دوري الأبطال 2014 عندما تأهل الفريق الأحمر بصعوبة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن يقام لقاء ذهاب دور الـ16 على ملعب يانج أفريكانز، على أن يستضيف الأهلي لقاء الإياب في ملعبه.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8، 9 أو 10 من أبريل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 19 و20 من نفس الشهر.