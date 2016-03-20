مراكز التجنيد تستقبل الراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية اختياريا

توافد اليوم إلى مراكز التجنيد بالقيادة العامة للقوات المسلحة حشد من المواطنين الذكور من الفئة العمرية 30 وحتى 40 عاما الراغبين في الالتحاق بالخدمة الوطنية التطوعية لتقديم طلبات التسجيل للالتحاق بالخدمة بشكل اختياري .

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية اعلنت الأسبوع الماضي عن بدء استقبال طلبات الخدمة الوطنية التطوعية.

وتستقبل المراكز طلبات الراغبين من المواطنين الذكور بعد إستيفائهم لشروط اللياقة الطبية وموافقة لجنة الخدمة الوطنية والإحتياطية مصطحبين معهم الوثائق الرسمية المطلوبة أصل وصورة جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية وشهادة المؤهل الدراسي .

وأوضحت هيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية أنها ستعلن عن مواعيد بدء الدورات الخاصة بالمجندين تطوعا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة أن الإقبال على التسجيل من جانب المنتمين لهذه الفئة العمرية كان مشرفا واظهر حرصهم على التسجيل في الساعات الاولى من اليوم كما كشف عن وعي كبير لدى أبناء الوطن بمشروع الخدمة الوطنية وأهدافه.