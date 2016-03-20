رئيس مياه شرب البحر الأحمر: ما نفذناه منذ 2013 ضعف المنتج خلال 20 عاما

قال المهندس ىحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن ما تم إنتاجه خلال الفترة من 2013 وحتى الآن فى مجال مياه الشرب بالبحر الأحمر، ضعف ما تم إنتاجه خلال 20 سنة سابقة من 1993 حتى 2013.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة مرسى علم، بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تقرير عن مشكلات منطقة حلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر، والمكونة من 19 نائبا برلمانيا وبمشاركة نواب البحر الأحمر.

وأضاف صديق خلال حديثة عن مشروعات مياه الشرب فى مؤتمر استعراض مشروعات تم تنفيذها والجارى العمل بها، أنه مع انتهاء عام 2016 سوف يتم دخول محطات التحلية الجديدة الخدمة بطاقة إنتاجية قدرها 6000 م³ / يوم.

- 19 نائبا يزورون حلايب وشلاتين للاستماع لمشاكل أبنائها وعرضها على البرلمان

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