أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس مياه شرب البحر الأحمر: ما نفذناه منذ 2013 ضعف المنتج خلال 20 عاما

Google+ Print
رئيس مياه شرب البحر الأحمر: ما نفذناه منذ 2013 ضعف المنتج خلال 20 عاما رئيس مياه شرب البحر الأحمر: ما نفذناه منذ 2013 ضعف المنتج خلال 20 عاما
قال المهندس ىحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن ما تم إنتاجه خلال الفترة من 2013 وحتى الآن فى مجال مياه الشرب بالبحر الأحمر، ضعف ما تم إنتاجه خلال 20 سنة سابقة من 1993 حتى 2013.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة مرسى علم، بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تقرير عن مشكلات منطقة حلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر، والمكونة من 19 نائبا برلمانيا وبمشاركة نواب البحر الأحمر.

وأضاف صديق خلال حديثة عن مشروعات مياه الشرب فى مؤتمر استعراض مشروعات تم تنفيذها والجارى العمل بها، أنه مع انتهاء عام 2016 سوف يتم دخول محطات التحلية الجديدة الخدمة بطاقة إنتاجية قدرها 6000 م³ / يوم.


>- 19 نائبا يزورون حلايب وشلاتين للاستماع لمشاكل أبنائها وعرضها على البرلمان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365