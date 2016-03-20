القليوبية تستعد لتشييع جثمان الشهيد إبراهيم عبد الغنى

اتشحت قرية كفر الشرفا بالقناطر الخيرية بالسواد، حزنا على فراق المجند إبراهيم عبد الغنى أحد أبناء كفر الشرفا التابعة لمدينة القناطر الخيرية، شهيد تفجير كمين "الصفا" للشرطة جنوب العريش الليلة الماضية، والذى استشهد مساء أمس، حيث أعرب الأهالى عن حزنهم الشديد للأعمال الإرهابية المستمرة فى سيناء، مؤكدين أنهم يحتسبون إبراهيم شهيدا عند الله.

وطالب الأهالى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالضرب بيد من حديد على يد الإرهابيين الخارجين عن الدين، وقال أحد أقارب الشهيد يدعى مصطفى عبد الفتاح إن الشهيد كان يؤدى الخدمة العسكرية كفرد أمن مركزى، وكان دائما يطلب منى أن أدعى الله له ولزملائه بأن ينجيهم من الأعمال الإرهابية التى يقوم بها الخارجون عن الدين والوطن".

ونعت مديرية أمن القليوبية الشهيد، الذى سقط على يد الإرهاب، وقال اللواء عصام الغزالى مدير العلاقات العامة والإعلام إن مديرية الأمن وعلى رأسها اللواء سعيد شلبى مساعد الوزير ومدير الأمن وكل القيادات والضباط والأفراد والعاملين المدنيين ينعون ببالغ الأسى والحزن المجند إبراهيم عبد الغنى والذى لقى ربه فى الهجوم الإرهابى على كمين بالعريش.

وأكدت المديرية، أن رجال قوات الأمن والجيش سيظلون الحصن الحصين لأبناء هذا الشعب، سائلين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

- أمن القليوبية: جنازة عسكرية للمجند إبراهيم عبد الغنى شهيد كمين العريش