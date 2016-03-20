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بالصور.. إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ

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بالصور.. إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ بالصور.. إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ
أطلق اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى الخامس عشر لسباقات الهجن العربية والتى شارك فيها عدد كبير من ممثلى القبائل العربية لسبع دول عربية وأفريقية شملت كلا من المملكة العربية والكويت والسودان والمملكة الأردنية الهاشمية وإريتريا وتشاد بالإضافة إلى .

رافق المحافظ كل من اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة وبحضور الدكتور أشرف صبحى نائبا عن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واليسع صديق التاج وزير الشباب والرياضة لدولة السودان الشقيقة وفى حضور الشيخ حسين مانع الدواس رئيس الاتحاد العربى للهجن وسعد عثمان العمدة رئيس الاتحاد الأفريقى وسليمان الزملوط رئيس الاتحاد المصرى والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية وأشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والقيادات الأمنية وممثلى القوات المسلحة ووسط حضور جماهيرى من ممثلى جميع القبائل العربية وكبار شيوخ وعواقل القبائل تم تنظيم السباق الرئيسى لمارثون المهرجان لمسافة 15 كيلومترا بمضمار السباق بصحراء سرابيوم بمركز ومدينة فايد.

وأسفرت نتائج السباق لهذا الشوط فى اليوم الأول للمهرجان بفوز الهجان إبراهيم سلامة أبو ندى من قبيلة الترابين من محافظة شمال سيناء بالمركز الأول والحصول على جائزة السيف الذهبى للمهرجان والتى حملت اسم الراحل الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وفاز بالمركز الثانى للسباق الهجان عواد سليمان من قبيلة العيايدة من محافظة الإسماعيلية، وجاء فى المركز الثالث الهجان أحمد سلامة من قبيلة السواركة بمحافظة شمال سيناء.

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (1)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (2)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (3)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (4)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (5)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (6)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (7)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (8)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (9)

إطلاق إشارة بدء مهرجان الإسماعيلية الدولى بحضور المحافظ (10)


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مصر 365

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