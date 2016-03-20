صور.. وقفة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي للمطالبة بإقالة رئيس البنك

نظم العشرات من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مقر البنك الرئيسي بالدقي، للمطالبة بإلغاء القرار رقم 150 لسنة 2014 الصادر عن وزير الزراعة السابق، أيمن أبو حديد بتكليف المحاسب عطية سالم، برئاسة البنك والذي يعتبره العاملون قرارآ باطلآ لمخالفته قانون البنك رقم 117 لسنة 1976.

وطالب المشاركون في الوقفة بحقوقهم في العلاوات والترقيات، وإعادة هيكلة البنك، ومحاسبة رئيس البنك على إهداره أصوله.

> وندد العاملون باستعانة رئيس البنك لمستشارين من خارجه، من أصحاب المعاشات بالإضافة إلى التجديد لمن بلغوا سن المعاش من قيادات البنك، وهو الأمر الذي وصفه العاملون بتحويل البنك إلى ما يُشبه “دار للمسنين”.

المراسل – عمر جمال