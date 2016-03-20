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وزير التموين: جاري الإعداد النهائي لقانون حماية المستهلك

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وزير التموين: جاري الإعداد النهائي لقانون حماية المستهلك وزير التموين: جاري الإعداد النهائي لقانون حماية المستهلك

أرشيفية

قال الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إنه يتم حاليا الإعداد النهائي لقانون حماية المستهلك ليكون مثابة تشريع قانوني لآليات السوق في ضبط عملية حماية المستهلك.

وأضاف خلال افتتاح احتفالية اليوم العالمي لحماية المستهلك والتي تم اختيار شعارها ليكون “طاقة وترشيد.. حماية أكيد ” وينظمها جهاز حماية المستهلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أن هناك اهتماما خاصا من الدولة ورئاسة مجلس الوزراء بحماية المواطن البسيط والعمل على تقديم كافة الخدمات له بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أن وزارة التموين عملت على حماية المستهلك من خلال القضاء على طوابير الخبز للحفاظ على كرامتة المواطن وآدميته حيث اصبح الخبز متاح للجميع طوال اليوم وبجودة كبيرة وبكل سهولة ويسر لافتا إلى أنه سيتم إقامة عدد كبير من فروع حماية المستهلك بالمحافظات.

وطالب حنفي جهاز حماية المستهلك بمراقبة منافذ البقالة التموينية وسيارات نقل السلع الغذائية بالاضافة الى الاسواق حيث أن ذلك يأتي في صالح المستهلك لحمايته من المنتجات التي يتم تداولها في الاسواق بشكل كبير.

وفي سياق اخر، قال حنفي إن وزارة التموين نفذت بالفعل مشروعات إسترشادية لتحويل أنظمة الإضاءة لتكنولوجيا الليد فى أحد المجمعات الإستهلاكية وبقالات التموين والمخابز، مشيرا الى أنه جاري تقييم النتائج ودراسة البدائل لتعميم إستخدامها فى كافة منافذ البيع التابعة للوزارة.

وأشأد حنفي بالمبادرة التى نفذتها أحد سلاسل المحلات التجارية الغذائية لتحويل نظام الإضاءة فى أحد فروعها الذى يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة لتكنولوجيا الليد بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى أظهرت نتائجه توفير فى إستخدام الكهرباء بنحو 30% من إستهلاك الكهرباء الكلى وفترة إسترداد على الإستثمار لا تتعدى عدة شهور.. موجها الدعوة لكافة السلاسل التجارية بتغيير أنظمة الإضاءة بما يحقق خفض الأحمال على الشبكة.

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