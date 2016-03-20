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27 مارس الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى

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27 مارس الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى 27 مارس الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، التى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أمام محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27 مارس للحكم.

واختصم الفخرانى، فى الدعوى التى حملت رقم 65954 لسنة 67 قضائية، كلاً من وزير الخارجية ورئيس الوزراء اعتدادًا، بمخالفة استمرار الجنسية المصرية للقرضاوى لمادة قانون الجنسية، وقالت الدعوى إن تصريحات فجرها القرضاوى أمام شاشة قناة الجزيرة القطرية حملت استعداءً ضد الجيش المصرى، وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها، ويعرضها للفتن والمخاطر.


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