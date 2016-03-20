حبس 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة منشأة ناصر

قرر مصطفى رضا ، مدير نيابة منشأة ناصر، حبس 5 أشخاص ، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم فى مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف في منطقة الزرايب، بمنشأة ناصر .>كما أمرت النيابة بضبط وإحضار 3 متهمين هاربين في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة دامية بالأسلحة والألعاب النارية بمنطقة الزرايب.>انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من : فهمي.س، بوليس.ل، ناصر.س، كطرف أول وبين عيد نمرو، مصاب برش خرطوش، ونمرود.و، يحيي.و، نوال, ت، عبد المسيح .و، مصاب برش خرطوش، كطرف ثانِ.

وتبين نشوب المشاجرة بين الطرفين بسبب الخلاف على ركن سيارة ، فتم تبادل السباب في مشادة كلامية تطورت إلى إطلاق النيران وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية تم تحرير المحضر رقم 1832 لسنة 2013 ، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق، والتحفظ على 39 فارغ طلقات ، وصندوق بلاستيكي بداخله 11 زجاجة مولوتوف.

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