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تأجيل استئناف المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" على حكم حبسهم لـ27 مارس

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تأجيل استئناف المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" على حكم حبسهم لـ27 مارس تأجيل استئناف المتهمين فى حادث "مقطورة المنيب" على حكم حبسهم لـ27 مارس
أجلت محكمة جنح مستأنف قسم الجيزة برئاسة المستشار شعبان غالب، وعضوية المستشارين عبد المجيد دياب و بركات أبو سحلى، الاستئناف المقدم من "محمد.ع" سائق و "محمد.س"، على حكم حبسهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقطورة المنيب"، لجلسة 27 مارس المقبل.

كانت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار مختار البديوى قضت بحبس المتهم الأول "محمد.ع" سائق و المتهم الثانى "محمد.س" 7 سنوات لكل منهما، فى اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، والإتلاف وعدم الالتزام بالسير، ما تسبب فى مصرع 10 وإصابة 13 آخرين.

وكان 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرين، جراء سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائرى، على موقف سيارات ميكروباص الصعيد بمنطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل المصابين لمستشفيات الهرم وأم المصريين، ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى أم المصريين.


>الحبس 7 سنوات للسائقين المتهمين فى سقوط مقطورة المنيب على موقف الصعيد

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