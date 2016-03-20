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أرقام في الجول – يول في الطريق الصحيح لحل أزمة الأهلي

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أرقام في الجول – يول في الطريق الصحيح لحل أزمة الأهلي أرقام في الجول – يول في الطريق الصحيح لحل أزمة الأهلي

وصل مارتن يول لمحطته الثالثة في القيادة الفنية للأهلي بمروره من ريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 2-0، وإن كان من الصعب وضع حكم بات في مسيرة الرجل الهولندي إلا أنه من الواضح أن أكبر مشكلة يعاني منها الأهلي حاليا هي إهدار الفرص.

الأهلي لا يعاني في خلق الفرص مع يول، إذ خلق في 270 دقيقة تحت قيادته 44 فرصة.

هذا يعني أن الأهلي يصنع حوالي 15 فرصة في المباراة الواحدة.

الرقم بالطبع رائع، لكنه يتوارى أمام تسجيل الأهلي 4 أهداف فقط في تلك المباريات، بنسبة تحويل فرص تصل لـ9% فقط.

وكان المدرب العام للأهلي محمد عبد العظيم "عظيمة" قد تحدث في ذلك الأمر عقب مباراة الذهاب أمام ريكرياتيفو قائلا "يول يولى اهتماما خاصا خلال التدريبات الحالية على كيفية إنهاء الهجمات بشكل سليم".

وأوضح "خصص يول فقرة ثابتة لتدريب كل اللاعبين وليس مجموعة المهاجمين فقط على إنهاء الهجمات بالتسجيل في المرمى". (طالع التفاصيل)

فهل يتطور الأهلي في هذا الصدد؟

أمام للمقاصة - مباراة يول الأولى – خلق الأهلي 17 فرصة 5 منهم فقط على المرمى بنسبة 29%، وسجل هدفين.

أما أمام ريكرياتيفو في أنجولا، خلق الأهلي 12 فرصة بينهم 4 بين القائمين والعارضة، بنسبة 33% ولكن دون تسجيل أهداف.

وفي لقاء العودة، خلق الأهلي 15 فرصة بينهم 9 على المرمى بنسبة تصل لـ60%، وهو ما يدل على تحسن كبير في قدرة الأهلي على تسديد الفرص المتاحة على المرمى.

ولكن في النهاية، لم يسجل الأهلي سوى هدفين أمام ريكرياتيفو، ما يعني أن الأمر مازال يحتاج لتركيز أكثر في إنهاء الهجمات.

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